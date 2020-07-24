Кишинёв, 24 июля 2020, 17:50 — REGNUM Встреча молдавского президента Игоря Додона и приднестровского лидера Вадима Красносельского состоится 28 июля, сообщил 24 июля глава Молдавии в своём обращении к согражданам.
Додон отметил, что важнейшей темой переговоров станет ситуация с «нелегальными контрольными пунктами в Приднестровье».
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Напомним, после объявления пандемии COVID-19 в Приднестровье на границе Зоны безопасности были установлены три десятка временных постов, контролирующих передвижение людей через границу.
Тирасполь объяснил, что КПП нужны для контроля в связи с коронавирусом, но Кишинёв не согласен считать это законным, поскольку, по его мнению, нарушается безопасность в регионе: для людей якобы становится недоступным полноценное медицинское обслуживание.
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