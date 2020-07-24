Тбилиси, , 17:22 — REGNUM Американская компания Frontera Resources призывает правительство Грузии прекратить дезинформационную кампанию, перейти в режим диалога и возобновить честное сотрудничество. Соответствующее заявление представительство компании в Грузии распространило в связи с решением правительства разрешить компании Frontera продолжить разработку месторождений на территории страны.

В американской компании отмечают, что правительство Грузии умышленно обманываает общественность, пытаясь нанести урон имиджу Frontera вместо того, чтобы содействовать продолжению партнерства. В представительстве компании подчеркивают, что неоднократно призывали правительство Грузии к переговорам и просили о встречах, но получали отказ. Frontera считает недопустимым, когда высокопоставленные грузинские чиновники делают касающиеся компании заявления без предварительной конструктивной встречи и обсуждения проблем с представителями компании.

Заявление компании Frontera прокомментировал премьер-министр Грузии Георгий Гахария, который напомнил, что Грузия выиграла арбитражный спор с компанией Frontera в Лондонском арбитражном суде, в результате чего 99% занимаемых этой компанией территорий были возвращены правительству Грузии. Решение о возобновлении деятельности компании в Грузии касается того 1% территорий, которые остаются в пользовании американского инвестора.

Премьер подчеркнул, что для его правительства инвестиционный климат страны очень важен, и его правительство не позволит никому распространением неправильной информации наносить урон инвестиционному имиджу Грузии.

Решение правительства Грузии относительно возобновления компанией Frontera разработки месторождений нефти и газа в Грузии одобрила посол США в Грузии Келли Дегнан, которая также отметила необходимость решения спорных вопросов путем диалога и соглашений.

«Это хороший признак того, что правительство Грузии открыто для разговора, коммуникации в связи с компанией. Неплохо будет, если эта коммуникация состоится, пройдут переговоры и этот вопрос будет решен путем диалога и достижения соглашений», — заявила Келли Дегнан.