Москва, , 17:20 — REGNUM Итоги выборов в Народный совет Сирии говорят о том, что страна продвинулась на пути укрепления внутренней стабильности, сообщили 24 июля в пресс-службе МИД РФ.

«Исходим из того, что интересам всех сирийцев отвечает поддержание нормального функционирования государственных институтов на основе действующего законодательства даже в условиях продолжающейся вооружённой борьбы с террористами и иностранной оккупации отдельных районов страны», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сирии на парламентских выборах 19 июля победила правящая партия «Баас»: её блок «Национальное единство» получил 183 места в парламенте.

Ещё 67 мест получили независимые кандидаты. Явка составила 33,17%. Выборы дважды откладывались из-за пандемии коронавируса.

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