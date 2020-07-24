Донецк, , 17:06 — REGNUM Территория ДНР подверглась обстрелам со стороны ВСУ на минувшей неделе 38 раз, сообщает 24 июля Донецкое агентство новостей.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

По словам заместителя главы управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, украинским обстрелам подверглись 17 населённых пунктов республики.

По территории, где проживают мирные жители, было выпущено 168 боеприпасов: 116 мин (120 мм и 82 им) и 52 боеприпаса к различным типам гранатомётов.

Атаки ВСУ встретили ответный огонь, в результате которого украинская сторона понесла потери в виде 11 военных: семеро получили ранения, четверо — убиты.

Также украинские формирования лишились беспилотника типа Mavic Pro.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 23 июля ВСУ нарушили режим прекращения огня в ДНР один раз.

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