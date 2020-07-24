Москва, , 16:57 — REGNUM Россия обладает всеми возможностями, чтобы выдержать ограничения, которые могут ввести в отношении неё США в рамках нового пакета санкций. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Серьёзность планов по санкциям мы уже давно перестали оценивать. Это неблагодарное занятие», — заявила Набиуллина.

В то же время она отметила, что в своих прогнозах Банк России всегда опирается на консервативные оценки.

«Стараемся быть консервативными, понимаем, что этот риск всегда может быть. А главное, что мы имеем все инструменты, если такого рода риски реализуются», — указала она.

22 июля палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2021 год, включающий расширенные санкции против российского газового трубопровода «Северный поток — 2».

Согласно документу, ограничительные меры предлагают распространить на компании и физлица, которые имеют существенное отношение к продаже, аренде и предоставлению судов для укладки труб, предназначенных для строительства газопроводов, а также предоставляют соответствующие страховые услуги.

Следует отметить, что президент США Дональд Трамп заявил о намерении наложить вето на новый военный бюджет.