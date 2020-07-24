София, , 16:52 — REGNUM Болгарское правительство должно уйти в отставку, заявил 24 июля президент страны Румен Радев, сообщили в его пресс-службе.

Реагируя на требования протестующих отправить правительство Бойко Борисова в отставку, президент сказал, что он «на стороне народа» и что, по его мнению, стране нужны новые министры.

Радев отметил, что и он и народ хотят такое правительство, которое бы являло собой «пример законности и соблюдения конституции». Нынешние власти этим требованиям, сказал президент, не отвечают.

Также болгарский президент отметил, что в стране нужно, и в этом он тоже согласен с протестующими, провести досрочные выборы в Народное собрание Болгарии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне протестов в Болгарии уже сменились четыре министра.

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