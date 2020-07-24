Тбилиси, , 16:32 — REGNUM Стратегическим отношениям между Азербайджаном и Грузией никакая опасность не угрожает, считает премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Так премьер прокомментировал журналистам информации ряда азербайджанских СМИ о том, что Россия осуществляет поставки оружия в Армению через территорию Грузии.

«Политической проблемы у Грузии с Азербайджаном нет, потому что мы выполняем свои обязательства в полном соответствии с международным законодательством. Во-первых, и вы сами это отметили, данные непроверенные информации распространили определенные СМИ. Эти информации будут заслуживать внимания только в том случае, если они станут предметом обсуждения между нашими двумя странами. Стратегическому партнерству, более того, братству между Грузией и Азербайджаном ничего не угрожает», — подчеркнул Гахария.

По его словам, на фотографии, которой апеллируют авторы такой информации, отображен обычный грузовик, к тому же пустой, в котором никакой техники и оружия нет. Премьер отметил риск, содержащийся в вопросах грузинских журналистов в плане обострения отношений между двумя странами.

«Когда вы задаете мне вопросы об отношениях между двумя партнерскими странами на основании информации какого-то интернет-издания, это неправильно, и это тоже риск. Никаких недоразумений между Грузией и Азербайджаном нет, нашему стратегическому партнерству ничто не грозит. А транзитная политика Грузии ориентирована на защиту и обеспечение стабильности в стране и в регионе», — заявил Гахария.