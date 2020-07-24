Москва, , 16:31 — REGNUM При трехдневном голосовании контроль за результатами выборов практически невозможен, а, значит, результат на всех выборах предсказуем — кто считает, тот и победит, уверен член федерального политического совета «Партии Роста» Александр Хуруджи.

«Сегодня исторический момент для всех, кто верил в выборы, в возможности общественного контроля на участках. Конъюнктурщики поставили точку в вопросе: быть или не быть, — отметил эксперт. — Вопрос даже не в массовых «досрочках», голосованиях «на пеньках» или бесконтрольных вбросах ночами, если потребуется. Вопрос в том, зачем сейчас лишать граждан последней иллюзии выбора?«

Он уверен, что избирательные кампании и раньше были зачастую фикцией, поскольку все ресурсы были в руках провластных кандидатов: «правильный» подсчет, поддержка СМИ, правоохранители, суды, финансовые ресурсы. «Но иногда случались неожиданности — вторые туры, редкие победы оппозиционных кандидатов в Москве и даже несколько губернаторов не из партии власти», — добавил Хуруджи.

Он обратил внимание, что в большинстве стран явка достигается не растягиванием во времени процесса голосования, а верой каждого избирателя в значимость своего голоса. Именно так было и в России в конце 80-х — начале 90-х годов.

«Отнимая эту веру и лишая избирателя возможности цивилизованно выразить свое мнение, акторы изменений дают карт-бланш оппозиционерам на единственный выход: выводить людей на улицы. Не уверен, что именно этого они хотели, меняя выборную конструкцию. В итоге приняты очень опасные для страны изменения под видом заботы об удобстве граждан. Выхода два, либо разочарование избирателей и их неизбежный выход на улицы, либо тотальная прозрачность с показательными жесткими пресечениями любых подтасовок и фальсификаций с первых дней первых же выборов. Если власть воспользуется новой возможностью, то во многом лишит оппозицию повестки».

Напомним, что в единый день голосования 13 сентября 2020 года запланированы прямые губернаторские выборы в 18 регионах, 11 кампаний по выборам законодательных собраний и 22 — в гордумы. Голосование продлится три дня с 11 по 13 сентября.