Москва, , 16:20 — REGNUM Центральная избирательная комиссия объявила о том, что осенью 2020 года выборы пройдут в течение трех дней. Таким образом, досрочно россиян смогут проголосовать 11 и 12 сентября, а 13 сентября будет основным днем. Об этом 24 июля заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Напомним, что 21 июля Государственная дума РФ приняла закон, который позволяет проводить выборы и референдумы в течение нескольких дней в ходе избирательных кампаний любого уровня. Изменения коснутся не только порядка и сроков проведения выборов, но и формы. Теперь продленное голосование может проводиться «вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах).

«Эти поспешные изменения законодательства — не что иное, как уничтожение самого политического инструмента под названием «выборы», уверен заместитель председателя, член Федерального политического совета «Партии Роста» Виктор Звагельский. — Власть сегодня тянет людям конфету в яркой обертке — прикрываясь целями создания условий для защиты здоровья нации, чиновники работают лишь на укрепление позиции правящей партии и убивают само понятие политической конкуренции. Объясню, при голосовании в один день, сложнее фальсифицировать результаты выборов. За три же дня можно сделать все что угодно, в том числе, без труда, не напрягаясь подменить поданные бюллетени, совершить вбросы. Всем же понятно, что ни у одной оппозиционной партии сегодня нет ни ресурсов, ни возможностей организовать столь огромные институты наблюдателей, а теперь еще и круглосуточных наблюдателей. Очевидно и то, что у правящей партии уже не получается, даже используя весь свой административный ресурс, в один день затащить людей на избирательные участки, а явка нужна».

»Что же касается формы голосования, здесь вообще непонятно, на каком основании в сентябре 2020 года мы должны голосовать в «иных местах», а по сути, на улице, в сараях и на скамейках? Госдума приняла новый ФЗ, который позволяет проводить выборы в течение нескольких дней 21 июля, уже после того, как в регионах были назначены выборы, а значит, он не должен распространяться на нынешний единый день голосования. В добавок ко всему, в основном документе: 67-ом ФЗ ни слова не сказано про дополнительные формы голосования! Зачем постановлениями ЦИКа протаскивать их, что называется «на коленке»? Доверие избирателей к выборам уже и без того предметно надломлено, подобными мерами оно будет сломлено окончательно и народ выйдет на улицы», — отметил Звагельский.