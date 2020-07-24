Париж, , 16:06 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с министрами и руководителями основных государственных служб, чтобы изучить новые меры, которые могут быть приняты в борьбе с распространением коронавируса, в Елисейском дворце 24 июля 2020 года, передает BFM TV.

В ходе обсуждения поднимут вопрос об обязательном проведении тестов в аэропортах для всех иностранных путешественников.

В настоящее время испытания проводятся в крупных французских аэропортах, но их количество ограничено. С 12 по 16 июля в аэропорту Шарль-де-Голль было проведено только 655 тестов, а в Орли — 288.

Правительство также готовится к началу учебного года. Глава государства и министры обсудят новый санитарный протокол в учебных заведениях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последнем эпидемиологическом бюллетене, связанном с коронавирусом во Франции, говорится о росте числа случаев заражения в стране.

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