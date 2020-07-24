Киев, 24 июля 2020, 15:58 — REGNUM Участники массовых беспорядков в центре Киева в 2014 году служили массовкой, прикрывающей государственный переворот на Украине. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Давид Жвания 24 июля в своём новом видеообращении.
Жвания отметил, что он лично участвовал в запугивании главы правительства Украины Николая Азарова с целью вынудить его уйти в отставку.
Он добавил, что экс-президент Украины Виктор Янукович — «трус, который поддавался запугиванию». Лидеры госпереворота были уверены, что он не выдержит давления и сбежит.
Бывший депутат обратился к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, выразив готовность дать показания правоохранительным органам. Он также попросил обеспечить безопасность, поскольку экс-президент Украины Пётр Порошенко может организовать покушение.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Жвания назвал участников госпереворота на Украине «преступной группировкой», которая захватила власть в стране с целью личного обогащения.
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