Киев, , 15:58 — REGNUM Участники массовых беспорядков в центре Киева в 2014 году служили массовкой, прикрывающей государственный переворот на Украине. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Давид Жвания 24 июля в своём новом видеообращении.

«Они не виноваты в том, что мы их использовали как массовку для захвата власти. Мы — это я, Пётр Порошенко, Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Виталий Кличко и другие лидеры оппозиции», — рассказал он.

Жвания отметил, что он лично участвовал в запугивании главы правительства Украины Николая Азарова с целью вынудить его уйти в отставку.

«Нам удалось запугать и сломать Азарова и он подал в отставку. После отставки Азарова нам был открыт путь к захвату власти», — сообщил экс-депутат.

Он добавил, что экс-президент Украины Виктор Янукович — «трус, который поддавался запугиванию». Лидеры госпереворота были уверены, что он не выдержит давления и сбежит.

«Мы хотели уже получить всё, совершить государственный переворот. И у нас это получилось», — подытожил Жвания.

Бывший депутат обратился к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, выразив готовность дать показания правоохранительным органам. Он также попросил обеспечить безопасность, поскольку экс-президент Украины Пётр Порошенко может организовать покушение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Жвания назвал участников госпереворота на Украине «преступной группировкой», которая захватила власть в стране с целью личного обогащения.

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