Бейрут, , 15:51 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил желание Парижа, чтобы Бейрут завершил переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) для получения помощи и реформирования электроэнергетического сектора, сообщает Le Figaro.

«Это требования Франции, и я думаю, что меня услышали», — заявил Жан-Ив Ле Дриан, который 23−24 июля 2020 года находится с визитом в Ливане.

Известно, что переговоры, начатые в середине мая с МВФ, остаются в тупике.

«Каждый знает, какой путь выбрать, есть способы восстановления. Франция готова оказать поддержку при условии, что решения будут приняты политическими властями», — добавил глава МИД Франции.

Напомним, согласно официальной статистике, почти половина населения Ливана живет в бедности, а 35% населения являются безработными.