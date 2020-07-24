Москва, , 15:53 — REGNUM Российский министр обороны Сергей Шойгу проинформировал президента Владимира Путина о подготовке Главного военно-морского парада, назначенного на 26 июля. Об этом сообщил 24 июля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он заявил, что Шойгу представил информацию о ходе подготовки к военно-морскому параду на оперативном совещании президента с постоянными членами Совета безопасности.

Главный военно-морской парад, приуроченный к Дню военно-морского флота, состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте при ограниченном числе зрителей. В параде задействуют 46 кораблей, катеров и подводных лодок, авиацию, а также более 4 тыс. военнослужащих.

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