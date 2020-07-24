Москва, 24 июля 2020, 15:39 — REGNUM Россия уделяет особое внимание борьбе с попытками исказить историю и рассчитывает в этом вопросе на взаимодействие с Китаем. Об этом сегодня, 24 июля, в ходе консультаций с официальным представителем МИД Китая Хуа Чуньин по информационной проблематике заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Российский дипломат напомнила, что в 2020 году весь мир отмечает 75-летнюю годовщину Победы во Второй мировой войне. Захарова указала на то, что «народы Советского Союза и Китая приняли на себя удар, огромный удар милитаристов, фашистов, прошли через самые суровые испытания».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность борьбы с фальсификациями истории, а также указывал на необходимость сохранить историческую правду о Второй мировой войне. По словам главы государства, противостоять попыткам переписать и исказить историю можно только аргументированной правдой.
Добавим, что в России планируется реализовать программу противодействия фальсификациям и искажениям истории Второй мировой войны. Впервые она будет финансироваться из федерального бюджета.
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