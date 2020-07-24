Москва, , 15:37 — REGNUM В Кремле не располагают информацией о принятом законопроекте о запрете ветеранам Федеральной службы безопасности (ФСБ) разглашать данные, которые угрожают репутации службы. Об этом 24 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ничего не могу сказать, просто не располагаю информацией, не могу утверждать», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума приняла законопроект, регламентирующий распространение сотрудниками и ветеранами ФСБ информации о своей профессиональной деятельности.

Так, запрещается действующим и бывшим сотрудникам ФСБ разглашение информации «о деятельности органов безопасности, не содержащей сведения, составляющие государственную или служебную тайну, разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности органов или нанести ущерб их репутации».