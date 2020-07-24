Москва, , 15:20 — REGNUM Россия и Китай являются основными мишенями провокаций со стороны США в медийном пространстве, заявила 24 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Основной целью, мишенью информационной войны (со стороны США) так или иначе становятся или стали уже две наши страны: Россия и Китай», — сказала Захарова на консультациях по информационной проблематике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео в ходе выступления в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Йорба-Линде предложил создать «альянс демократий» для противодействия Китаю и привлечь в него Россию. Он подчернил, что «если свободный мир не изменит коммунистический Китай, то коммунистический Китай изменит» этот мир.

Читайте также: США и «альянс против Китая»: кто всё-таки повторит судьбу СССР?