Стокгольм, , 15:23 — REGNUM 24 июля правительство Норвегии обновило правила пропускного режима, действующие на шведско-датской границе. Решением норвежских властей были сняты ограничения на поездки для граждан соседней Швеции, однако не все они смогут посетить западного соседа. Пока повезло только жителям соседних с Норвегией регионов. Об этом 24 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Ограничения на международное сообщение, введенные Норвегией этой весной после начала пандемии коронавирусной инфекции в Европе, более не распространяются на жителей таких регионов Швеции, как Кальмар, Вермланд, Эребру и Эстергётланд. При пересечении границы граждан будет необходимо предъявить документы подтверждающие прописку.

Решение правительства Норвегии вступает в силу в 00:00 часов (UTC+2:00) в ночь с 24 на 25 июля.

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