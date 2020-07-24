Минск, , 15:19 — REGNUM »То, что происходит сегодня в США, во-первых, в мире никто не ожидал. Во-вторых, это тяжелая катастрофа для всего мира. Если президент США выдержит это давление, это будет хороший знак и для нас. Потому что если наклонится, а не дай бог, рухнет эта империя, миру будет несладко», — заявил 24 июля заявил Александр Лукашенко во время инспекции 5-й отдельной бригады специального назначения в Марьиной Горке (Пуховичский район Минской области).

Дональд Трамп был вынужден выводить на улицу армию США, отметил белорусский лидер. Рассказывая об этом, он указал на перспективы такого же применения армии и в постсоветской республике.

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В этом его поддержал госсекретарь белорусского совбеза Андрей Равков, который в начале года был пересажен из кресла министра обороны. Как сообщает президентская пресс-служба, он напомнил о соответствующих положениях обновленной Военной доктрины и отметил, что современные войны начинаются «с внутренних вооруженных конфликтов, цветных революций».

Лукашенко в свою очередь заметил, что армия «как раз может быть задействована по закону для наведения порядка».

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«Когда мне пришлось определяться, какие Вооруженные силы нам надо, особенно после 2010 года, я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в Вооруженных Силах. На всякий случай, — сообщил Лукашенко. — Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным силам. Но всякое может быть. Примером тому являются США».

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Президентская пресс-служба сообщила также такую деталь поездки бригады спецназа: «Внимание Главы государства привлекла устроенная хитрым способом система подачи боеприпасов «Викинг»: за спиной у стрелка висит рюкзак, к которому прикреплен жесткий рукав — в нем спрятана пулеметная лента. Емкость короба — 580 патронов. Они успевают пройти через ленту менее чем за минуту.

«То есть сбоев не дает?», — спросил Лукашенко.

Старший офицер отдела вооружения командования сил специальных операций Максим Баранов ответил: система «Викинг» стоит на вооружении уже два года, и жалоб на неё до сих пор не было.

Отметим, накануне, 23 июля в Борисове (Минская область) прошёл многотысячный митинг сторонников оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской. До этого многотысячные акции ненасильственного протеста прокатились по всей республике.

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