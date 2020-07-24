Москва, , 15:23 — REGNUM Россия не вступает в альянсы с кем-либо, чтобы действовать против других стран. Об этом заявил 24 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление госсекретаря США Майка Помпео о возможном альянсе с РФ против Китая.

Песков напомнил позицию президента России Владимира Путина: Москва не дружит против кого-то. Любые объединения, интеграционные или политические, направлены на развитие добрососедских и взаимовыгодных отношений, добавил он.

«В каких-то альянсах против кого-то Россия не принимает участие», — подчеркнул представитель Кремля и отметил, что с Пекином Москва развивает особые партнёрские отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Помпео заявил об «альянсе демократий», который можно будет противопоставить Китаю. Он допустил включение России в это объединение.

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