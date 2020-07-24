Москва, , 15:17 — REGNUM После возобновления регулярного авиасообщения РФ с тремя странами программа по вывозу граждан России из-за рубежа свёрнута не будет. Об этом сегодня, 24 июля, в ходе консультаций с официальным представителем МИД Китая Хуа Чуньин по информационной проблематике заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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«При этом у нас продолжает работать и вывозная программа», — сказала дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне пандемии коронавирусной инфекции Россия с 27 марта полностью прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение. Исключение было сделано только для осуществления спецрейсов для возвращения пассажиров домой.

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24 июля вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о возобновлении РФ авиасообщения с тремя странами с 1 августа — Великобританией, Турцией и Танзанией.

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