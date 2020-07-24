Париж, , 15:17 — REGNUM Мэр Парижа Анн Идальго хочет взимать плату за парковку мотоциклов в столице Франции, сообщает Le Figaro.

«Много случаев злоупотребления двухколесными транспортными средствами, припаркованными на тротуарах, а также шумом и загрязнением. Я поддерживаю идею заставить мотоциклистов платить за парковку. Решение будет принято до конца года», — заявила Анн Идальго.

«Нам нужно меньше автомобилей в Париже», — добавила она.

Мэр Парижа также выступила за развитие велосипедного движения в городе, в частности, велосипедных дорожек на улице Риволи.

Идея была негативно встречена водителями мотоциклов.

«Мы меньше загрязняем окружающую среду. Мы занимаем меньше места», — объяснил Жан-Марк Белотти, представитель французской федерации байкеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр обороны Франции Флоренс Парли требует «права на разработку средств самообороны»в космосе.

Читайте также: Во Франции космос назвали местом для «недружественных маневров»