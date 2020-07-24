Париж, 24 июля 2020, 15:17 — REGNUM Мэр Парижа Анн Идальго хочет взимать плату за парковку мотоциклов в столице Франции, сообщает Le Figaro.
«Много случаев злоупотребления двухколесными транспортными средствами, припаркованными на тротуарах, а также шумом и загрязнением. Я поддерживаю идею заставить мотоциклистов платить за парковку. Решение будет принято до конца года», — заявила Анн Идальго.
«Нам нужно меньше автомобилей в Париже», — добавила она.
Мэр Парижа также выступила за развитие велосипедного движения в городе, в частности, велосипедных дорожек на улице Риволи.
Идея была негативно встречена водителями мотоциклов.
«Мы меньше загрязняем окружающую среду. Мы занимаем меньше места», — объяснил Жан-Марк Белотти, представитель французской федерации байкеров.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр обороны Франции Флоренс Парли требует «права на разработку средств самообороны»в космосе.
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