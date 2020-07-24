Минск, , 15:09 — REGNUM В Белоруссии мало «майданутых», поэтому из-за рубежа для дестабилизации ситуации будут привлекаться профессиональные военные и бандиты из частных военных компаний (ЧВК), и противостоять им будет спецназ белорусской армии. Об этом 24 июля заявил

Александр Лукашенко. Рабочая поездка в Пуховичский район President.gov.by

Александр Лукашенко во время инспекции 5-й отдельной бригады специального назначения в Марьиной Горке (Пуховичский район Минской области).

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Командующий силами специальных операций Вадим Денисенко доложил главкому об организационно-штатной структуре и основных задачах бригады спецназа. Затем выступил госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков, который напомнил участникам встречи о положениях обновленной Военной доктрины, дополненной возможностью применения армии внутри страны при решении политических конфликтов.

Равков прокомментировал риски возникновения крупномасштабной войны и участия в ней Белоруссии в настоящее время. Он заявил: «Это маловероятно. Более вероятно то, что мы изучали — конфликты, локальные войны, которые происходили в мире, что приводило к ним, те подводные течения, которые предшествовали этим конфликтам и войнам. Все это изучалось и заложено в Военную доктрину».

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«Мы на сегодня говорим с полной ответственностью, что просто так война не начнется. Она начинается заблаговременно. В первую очередь с внутренних вооруженных конфликтов, цветных революций, может быть, инспирированных извне, как это было в тех конфликтах, которые мы изучали. Поэтому мы должны к этому быть постоянно готовы», — сказал госсекретарь белорусского совбеза.

Лукашенко обратил внимание, что спецназ в Марьиной Горке и минском микрорайоне Уручье хорошо подготовлены, в том числе чтобы не допустить эскалации внутри Белоруссии, сообщает президентская пресс-служба. Обращаясь к спецназовцам, он сказал: «Если вам кто-то скажет, что Лукашенко тут приехал заставлять военных на улицах порядок наводить… Хотя эта часть по своей специализации, если, не дай бог, где-то какой-то майдан, она как раз может быть задействована по закону для наведения порядка. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы мы были готовы всегда защитить свою страну, Отечество, этот клочок земли, на котором жить не только нам, но и детям. Это — главная моя цель».

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Белорусский лидер отметил: «Госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании. — Прим. пресс-службы президента Белоруссии) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах».

Лукашенко добавил: так было в целом ряде стран, включая Ливию, Ирак, Сирию. В итоге он констатировал: «Стало только хуже. Это управляемый хаос».

Напомним, в июле Лукашенко выступил перед десантниками в Бресте и Витебске, ориентируя их на возможное участие в подавлении массовых протестов во время президентской кампании. В Минск под предлогом подготовки ко Дню десантника вводятся танки.

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