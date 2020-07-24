24 июля 2020 | Время чтения 4 мин

Понятно, что никакого логического или правдоподобного оправдания недостаточно, чтобы объяснить непристойность символического жеста. Такого, какой совершил Эрдоган в отношении собора Святой Софии. Что значит этот поступок, пишет в издании To Vima Констандинос Александрос, глава отдела по делам религий МИД Греции.

Дарья Алексеева, , 18:26 — REGNUM На днях я просматривал альбом своих фотографий из различных поездок. Я помню, как зажигал свечу в Тадж-Махале спустя несколько лет после того, как первый христианский премьер-министр страны решил передать это здание местной церкви. Я вновь восхищался коврами ручной работы на полу Нотр Дамм де Пари, которые французское правительство предоставило мусульманской общине, чтобы защитить здание от упадка, поскольку уменьшающегося числа христиан, посещающих службу, было недостаточно для покрытия расходов. А вот — фотография с удивительными минаретами мечети Святого Петра в Ватикане, которые однажды решил добавить местный мусульманский житель, чтобы усилить статичность здания, которое находилось под угрозой разрушения. А вот на этом снимке я вновь увидел себя с буддийскими монахами, которые в последние годы поселились в буддийском монастыре Масджид аль-Харам, бывшей Большой мечети в Мекке, которая после этой ужасной пандемии коронавируса больше не принимала мусульманских паломников…

Реджеп Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Все это звучит нереально, как будто взято из странного фантастического сценария.

И тем не менее, нечто подобное произошло в наши дни, когда правительство турецкого президента Эрдогана решило превратить собор Святой Софии в мечеть, заявив, что это не только сохранит, но и усилит защиту церкви. В конце концов, как указывали некоторые турецкие чиновники, то же самое было сделано их османскими предками, которые «спасли» Великую Церковь от «увядания» (конечно же, согласно вышеупомянутым чиновникам). Когда-когда это было? А, шесть веков назад… за шестьсот лет до нынешнего состояния здания. Как будто Ренессанс, Просвещение, промышленная революция и беспрецедентный научно-технический взрыв не принесли с того времени человеку новые инструменты и способы сохранения зданий. Впрочем, что это я такое говорю? Может, все, мною сказанное, является чем-то из серии «мошеннических иудейско-христианских заговоров», от которых современная мусульманская Турция должна «очистить себя»?

Намаз в Соборе Святой Софии Tccb.gov.tr

Понятно, что никакого логического или правдоподобного оправдания недостаточно, чтобы объяснить непристойность такого символического жеста, как решение Эрдогана о судьбе собора Святой Софии. Это не просто презрение к истории, к ЮНЕСКО, к тому или иному международному договору. Это непотребство. Собор Святой Софии — это не просто церковь, это символ. Символ долгого исторического периода, целой цивилизации, такой же символ, как Тадж-Махал, Собор святого Петра, Парфенон, Масджид аль-Харам, мавзолей Руми и так далее. И превращение его в мечеть является нападением на эту цивилизацию. Но также, в конечном счете, нападением на то, что современный мир считает своими достижениями, такими как уважение к различиям между людьми.

С какой всё это целью? Что правительство Эрдогана по прошествии шести веков подтвердило падение города? Он действительно чувствует необходимость сделать это? Или это его действие демонстрирует исламское господство над тысячелетней христианской Восточной Римской империей? Оба выбора опасны и ведут к скользкой дороге. Они подливают масла в огонь национализма и религиозного фундаментализма.

Это — именно то, что сейчас нужно турецкому правительству? Ему нужно ублажать тех, кто фантазирует о новых завоеваниях и о врагах, сброшенных в море? Тех, кто воображает флаг ислама в Риме, Кордове, Вене и других местах? Это — та Турция, которую ее правительство представляет? Это — тот ислам, который оно стремится возглавить?

Собор Святой Софии в Стамбуле (сс) Carole Raddato

В любом случае, у каждого из нас свои поступки. Однако следует помнить, что символы, даже если они повреждены, всегда находят способы сохранить свой блеск и магию. Если греческое правительство решит в будущем превратить Парфенон в христианскую церковь, то несомненно, высмеивать будут не Парфенон…

Хочу добавить, что это явно суверенное решение турецкого руководства — решить, куда оно хочет повернуть свою страну. Но все остальные также обязаны защищать себя от политики и действий, которые угрожают отбросить нас назад на века.