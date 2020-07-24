Париж, 24 июля 2020, 14:59 — REGNUM Министр обороны Франции Флоренс Парли требует «права на разработку средств самообороны» в космосе, сообщает Le Figaro.
По словам министра обороны, космос является местом борьбы за мировое господство, местом для «недружественных маневров».
«Мы никоим образом не участвуем в гонке вооружений», — заявила Флоренс Парли, подтверждая приверженность Франции «мирному использованию космоса».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональный куратор исторических памятников Валерия Годар заявила, что ремонтные работы в соборе Нанта, пострадавшем от пожара, займут «не менее трех лет».
Подробнее в материале: Восстановление собора в Нанте займет «годы»