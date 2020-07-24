Москва, , 14:54 — REGNUM США пытаются спровоцировать Россию и Китай на столкновение в публичной сфере. Об этом 24 июля заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на консультациях по информационной проблематике.

Межмидовские консультации проходят на уровне официальных представителей внешнеполитических ведомств России и Китая. Захарова отметила, что совершенствование сотрудничества в информационной сфере актуально как никогда.

Представитель российского МИД считает, что Россия и Китай уже стали основными мишенями информационной войны США. Вашингтон не просто транслирует агрессивную риторику, а пытается спровоцировать столкновение РФ и КНР.

«Это, могу вас заверить, у них не получится», — сказала Захарова. Она добавила, что российский курс на укрепление равноправного партнёрства и стратегического сотрудничества с Китаемносит долгосрочный характер.