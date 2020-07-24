Москва, , 14:57 — REGNUM Вашингтон целенаправленно занимается дискредитацией российской космической деятельности и мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК). Об этом говорится в опубликованном 24 июля заявлении российского МИД.

Комментарий внешнеполитического ведомства последовал за высказываниями американских и британских официальных лиц, связанных с испытаниями российского спутника. Они обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия.

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В МИД отметили, что США и Британия совершили очередной антироссийский выпад в рамках кампании по дискредитации мирных инициатив. Искажая информацию, власти этих стран отвлекают внимание от реальных угроз. Так, они умалчивают о своих программах в области военного космоса, в том числе о планах задействовать «спутники-инспекторы» и «спутники-ремонтники» как оружие.

Проведенные 15 июля испытания российского спутника представляли собой проверку космического аппарата «спутником-инспектором», никаких международных норм нарушено не было.

«Подтверждаем приверженность России обязательствам по недискриминационному использованию и исследованию космоса в мирных целях», — подчеркнули в МИД.

В ведомстве призвали иностранных партнёров проявить профессионализм, прекратить информационные вбросы и перейти к содержательной работе.

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