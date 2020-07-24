Уфа, , 14:47 — REGNUM Инвестиционный проект с «Союзмультфильмом» могут создать в Башкирии. Об этом 23 июля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, 23 июля в Уфе на встрече с директором «Союзмультфильм» были рассмотрены варианты совместной работы между правительством Башкирии, «Союзмультфильмом» и уфимской мультипликационной студией «Муха».

Хабиров отметил, что по итогам встречи было принято решение о создании инвестиционного проекта совместно с «Мухой» и «Союзмультфильмом».

Он также сообщил, что в октябре 2021 года студия «Муха», по заказу республиканского правительства, выпустит первую часть мультфильма о героических предках.

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