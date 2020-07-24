Джакарта, , 14:31 — REGNUM Соединенные Штаты и Индонезия согласовали рамки двустороннего сотрудничества в целях улучшения жизни и благосостояния индонезийского народа, борьбы с крайней нищетой и укрепления независимости Индонезии, сообщает Sindonews.

Сотрудничество оценивается в 650 млн долларов США сроком на пять лет.

«Для достижения взаимного процветания и безопасности сотрудничество будет использоваться для проведения совместных мероприятий в различных секторах, включая здравоохранение и устойчивое управление, в целях преодоления пандемии», — говорится в заявлении агентства по международному развитию США (USAID).

Ожидается, что новые рамки сотрудничества ознаменуют новую историю отношений между USAID и Индонезией, которая укрепит долгосрочные партнерские отношения. Посредством инвестиций, основанных на достигнутых результатах, USAID работает с правительством Индонезии над укреплением демократии, расширением базовых услуг и улучшением благосостояния и безопасности двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам Всемирного банка и Международного валютного фонда, к 2024 году Индонезия станет пятой по величине экономикой в мире.

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