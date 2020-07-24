Стокгольм, , 20:24 — REGNUM Два министра правительства Швеции Аманда Линд и Пер Болунд вкладывают свои средства в фонды, связанные с авиационной промышленностью, а также с углем, нефтью и ядерной энергетикой. Свободу распоряжаться своими деньгами никто не отменял, однако оба министра, будучи членами правительства Красно-зеленой коалиции, принадлежат к партии Зелёных, которые направляют свою критику в адрес подобных проектов, за что и получают поддержку избирателей. Об этом 24 июля сообщила газета Fria Tider.

Журналистам удалось обнаружить, что министр культуры Швеции Аманда Линд имеет 70 000 шведских крон (€6 830) в фондах коммерческого банка SEB, которые инвестируют в австралийский аэропорт Сиднея, а также в энергетические компании, работающие в угольной, нефтяной и ядерной сферах. Министр подтвердила все факты, выявленные журналистами, и призналась, что эти деньги являются подарком на будущее для ее детей. Стоит отметить, что Линд пообещала, что переведет средства в другие фонды.

Ее коллега и однопартиец, министр финансовых рынков и жилищного строительства Швеции Пер Болунд разместил более 770 000 шведских крон (€75 139) в различных фондах, из которых около 15 000 шведских крон (€1 463) числятся на счетах фонда Nordea, который инвестирует в американскую ядерную энергетику и французскую нефть.

«Я вложил средства в этот фонд много лет назад. Сейчас я буду продавать активы», — пообещал Болунд.