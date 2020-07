Москва, , 14:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения о проведении в 2020 году Международного форума добровольцев «Мы вместе», а также представить идеи по учреждению международной премии We are together. Об этом 24 июля сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что премию будут присуждать иностранным гражданам и организациям за большой вклад в решение важных гуманитарных проблем и укрепление международного гуманитарного сотрудничества.

Росмолодежь совместно с Министерством иностранных дел России, Минфином, Ассоциацией волонтерских центров должны будут выполнить эту задачу до 1 сентября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции «Мы вместе» поддержал данную идею.

«Очень хорошая идея поддержать ваших коллег и единомышленников в других странах со стороны Российской Федерации — определить что-то вроде награды, премии, какого-то гранта. Это очень хорошая идея, потому что это поможет выстраивать наши отношения с вашими единомышленниками в других странах в гуманитарной сфере. Замечательно — обязательно проработаем это и реализуем», — сказал тогда глава государства.