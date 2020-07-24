Ярославль, , 14:18 — REGNUM 13 сентября, в единый день голосования, состоятся губернаторские выборы в 18 регионах, 11 кампаний по выборам заксобраний и выборы городских дум в 22 столицах субъектов. Кроме того, в четырех областях пройдут довыборы в Госдуму по одномандатным округам.

Сергей Миронов Spravedlivo.ru

В Ярославской области место депутата стало вакантным, когда Александр Грибов перешел на работу в аппарат Правительства России. На мандат в 194-м избирательном округе сегодня претендуют девять кандидатов: семь представителей партий и два самовыдвиженца. О том, с какими сложностями придется столкнуться «Справедливой России», мы беседовали с лидером партии Сергеем Мироновым.

ИА REGNUM: Сергей Михайлович, на выборы в 194-м округе ваша партия выдвинула первого губернатора Ярославской области Анатолия Лисицына. Для многих такое решение стало полной неожиданностью…

Сергей Миронов: Время стандартных решений закончилось — и в политике, и в экономике. Мы хорошо понимаем, что в Ярославской области будет нелегко: здесь традиционно используется мощный административный ресурс и, скажем так, не самые приличные избирательные технологии. Противостоять всему этому может только авторитетная фигура, отсюда и наш выбор.

21 июля Анатолий Иванович подал документы в избирательную комиссию. Каждый из них тщательно готовила и проверяла наша юридическая служба, поэтому мы уверены, что в избиркоме не будет претензий к нашему кандидату. Мы пристально следим за этим процессом, точно так же будем следить и за всем ходом кампании.

ИА REGNUM: Несмотря на то что вы считаете Ярославскую область сложным регионом, здесь уже много лет избирается депутат от «Справедливой России» Анатолий Грешневиков. Сложно, но возможно — так получается?

Сергей Миронов: Анатолий Николаевич — фигура уникальная, он депутат всех созывов Госдумы. Таких в российском парламенте всего несколько человек. Когда создавалась «Справедливая Россия», а было это в 2006 году, мы потратили много сил на то, чтобы еще на первоначальном этапе привлечь в партию политиков, известных именно в регионах. Одним из них стал Анатолий Грешневиков. Уверен, его опыт и знания пригодятся и в ходе нынешней избирательной кампании.

ИА REGNUM: Вы начали нашу беседу с разговора о нестандартных решениях не только в политике, но и в экономике. Что это за решения?

Сергей Миронов: Начнем с того, что одной из главных проблем России по-прежнему остается бедность. Причем ситуация усугубляется тем, что социальное расслоение с каждым годом растет. Это прямое следствие социально-экономической политики, которую проводило предыдущее правительство России.

Прежняя модель экономического развития себя исчерпала. Так называемые «налоговые маневры» дают все больше льгот добывающим компаниям. Сейчас они направлены в пользу нефтяников и газовиков, в пользу ритейла, в пользу финансового сектора, в то время как должны проводиться в интересах обрабатывающего сектора экономики. Фундаментом справедливости в обществе должно стать производство в самом широком смысле этого слова: производство как создание ресурсов для жизни и развития человека.

Теперь о решениях. Одно из ключевых — восстановить целостность разрушенных реформами единых технологических комплексов естественных монополий (в первую очередь — электроэнергетики) и вернуть их в государственную собственность в качестве некоммерческих инфраструктурных организаций, находящихся под жестким контролем государства и публикующих подробную информацию о своей деятельности.

ИА REGNUM: Действительно, нестандартная инициатива. Но прислушается ли к ней власть?

Сергей Миронов: У нас есть примеры, когда федеральная власть и лично Президент России прислушивались к предложениям нашей партии. И не только прислушивались, но и претворяли их в жизнь.

7 апреля на встрече нашей фракции в Госдуме с премьер-министром Михаилом Мишустиным мы подняли вопрос о выплате повышенных надбавок всем, кто борется с коронавирусом, — от реаниматолога до санитарки. Михаил Владимирович пообещал, что предложения эсеров обязательно будут доведены до главы государства. Уже на следующий день Владимир Путин подписал указ о специальной федеральной выплате.

Разумеется, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Так называемая «реформа» медицины привела к развалу всей системы здравоохранения. Каждый год в стране закрывается 353 государственные больницы. В 2000 году в России работало 10 700 медицинских учреждений. Сегодня их около 5 000. Пройдет еще четыре года — и на всю страну останется 3 000 больниц, то есть примерно столько же, сколько их было в царской России в 1913 году. Изменить эту ситуацию необходимо прямо сейчас!

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