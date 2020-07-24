Вашингтон, , 14:14 — REGNUM Космическое командование США и Британское космическое управление обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия. Соответствующее заявление опубликовано на сайте командования.

Обвинение со стороны Великобритании высказал глава управления Харви Смит. «Мы обеспокоены тем, каким образом Россия провела испытание одного из своих спутников», — написал Смит в Twitter.

Он заявил, что «действия подобного рода» угрожают мирному использованию космоса. Какие именно действия со стороны России угрожают космосу, глава управления не уточнил.

По данным космического командования США 15 июля от спутника «Космос-2543» отделился другой объект. Почему именно этот объект несет угрозу, в США не уточнили, однако добавили, что космическое командование «располагает доказательствами».

Напомним, 15 июля министерство обороны России сообщило об испытании новейшего малого спутника-инспектора, с помощью которого был обследован другой российский аппарат.