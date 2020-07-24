Москва, , 14:19 — REGNUM Пока не определены сроки прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая должна состояться в этом году. Об этом сообщил 24 июля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сроки проведения прямой линии пока не определены», — сказал Песков.

Ранее глава государства поручил до 1 октября доложить о взаимодействии администрации Кремля с Общероссийским народным фронтом по обработке обращений от граждан. Песков пояснил, что формат участия ОНФ и добровольцев в сборе и обработке вопросов для прямой линии будет определён.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Песков заявлял, что Путин намеревался провести прямую линию с гражданами в обычном формате, однако сроки мероприятия были изменены из-за пандемии коронавируса.