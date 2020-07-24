Екатеринбург, , 13:59 — REGNUM Бывший схиигумен Сергий (Романов) не собирается покидать Среднеуральский женский монастырь. Об этом журналистам заявил его представитель Всеволод Могучев.

«Отец Сергий не меняет никакие свои планы и пока что не планирует тратить своё время на какие-то комментарии в адрес патриарха и того, что делают какие-то люди, не имеющие к нему отношения», — цитирует его издание «Подъём». По его словам, на находящихся в монастыре людей произошедшее не повлияло, а лишение Сергия сана назвал никому не интересным сотрясанием воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергий был лишён сана 3 июля решением церковного суда. Теперь он просто схимонах. 24 июля решение утвердил патриарх Кирилл.

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