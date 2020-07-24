Киев, , 14:03 — REGNUM Расшифровка содержимого «чёрных ящиков» самолёта украинской авиакомпании «МАУ», сбитого в январе 2020 года в Иране, показала факт стороннего вмешательства в работу лайнера. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин 24 июля на своей странице в социальной сети Twitter.

«Стенограмма подтвердила факт незаконного вмешательства в самолёт. Мы ждем от иранской стороны первого раунда переговоров на следующей неделе», — написал он.

Енин также поблагодарил всех международных экспертов, участвовавших в расшифровке бортовых самописцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чиновник заявил, что данные «чёрных ящиков» самолёта украинской авиакомпании «МАУ» были успешно считаны с устройств и расшифрованы, несмотря на то, что самописцы получили повреждения.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции успешно расшифровали самописцы сбитого самолёта — МИД Украины