Москва, , 14:08 — REGNUM Антииранские санкции, введённые США в период пандемии, — это открытое преступление против народа Ирана. Власти страны не могут купить лекарства, заявил иранский посол в России Казем Джалали в интервью журналу «Международная жизнь».

Он отметил, что санкции США серьёзно отразились на Иране. Многие потеряли из-за них работу, так как ограничения затронули некоторые отрасли экономики. Снизилась покупательная способность государства.

«Это — открытое преступление против народа, который испытывает трудности из-за коронавируса», — подчеркнул Джалали.

Заявления США о том, что Иран способен обеспечить себя лекарствами — блеф. Для покупки препаратов нужна банковская система, а её заблокировали.

Действия США, добавил он, — это и преступление против человечности, так как невозможность бороться против эпидемии так или иначе означает ущерб всему человечеству.

«Поэтому поведение американцев является абсолютно античеловечным», — отметил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США вышли из ядерного соглашения с Ираном и возобновили санкции против этой страны. В Вашингтоне заявили, что намерены снизить до нуля экспорт иранской нефти.