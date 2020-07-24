Москва, 24 июля 2020, 14:08 — REGNUM Антииранские санкции, введённые США в период пандемии, — это открытое преступление против народа Ирана. Власти страны не могут купить лекарства, заявил иранский посол в России Казем Джалали в интервью журналу «Международная жизнь».
Он отметил, что санкции США серьёзно отразились на Иране. Многие потеряли из-за них работу, так как ограничения затронули некоторые отрасли экономики. Снизилась покупательная способность государства.
«Это — открытое преступление против народа, который испытывает трудности из-за коронавируса», — подчеркнул Джалали.
Заявления США о том, что Иран способен обеспечить себя лекарствами — блеф. Для покупки препаратов нужна банковская система, а её заблокировали.
Действия США, добавил он, — это и преступление против человечности, так как невозможность бороться против эпидемии так или иначе означает ущерб всему человечеству.
«Поэтому поведение американцев является абсолютно античеловечным», — отметил посол.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее США вышли из ядерного соглашения с Ираном и возобновили санкции против этой страны. В Вашингтоне заявили, что намерены снизить до нуля экспорт иранской нефти.