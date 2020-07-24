Москва, , 13:56 — REGNUM В Госдуме видят риски в предложении ввести налоговый вычет для граждан, желающих самостоятельно накопить на будущую пенсию через взносы в НПФ, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

«Говорить же об этом сегодня, не выводя накопительную пенсию из системы ОПС, будет означать очередное латание дыр. Заморозка накопительной части пенсии продолжается, а граждане «добровольно», а может и по принуждению, через агрессивную рекламу, возможно, начнут размещать свои средства», — заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Он допустил, что авторов идеи вдохновил пример индивидуальных инвестиционных счетов, которые при ежегодном пополнении на сумму до 400 тыс. рублей позволяют владельцу счета получить с этой суммы налоговый вычет в размере 13%. Негосударственные пенсионные фонды хотят действовать в аналогичном ключе, привлекая дополнительные финансовые потоки и стимулируя граждан к получению налогового вычета, указал парламентарий.

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