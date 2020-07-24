Тбилиси, , 14:09 — REGNUM В отношениях между Грузией и Азербайджаном отсутствует какое-либо недопонимание. Об этом 24 июля рассказал журналистам глава грузинского правительства Георгий Гахария.

«Между Грузией и Азербайджаном нет никакого недопонимания», — заявил он, уточнив, что отношениям стратегического партнёрства двух стран ничего не угрожает.

Кроме этого, Гахария указал, что ранее распространенная в СМИ информация о том, что грузинская территория была использована для поставок вооружения Армении в ходе обострения на армяно-азербайджанской границе конфликта, не соответствует действительности.

Отметим, ранее в некоторых СМИ Азербайджана появилась информация о том, что территория Грузии якобы была использована для поставок вооружения ВС Армении на фоне обострения конфликта на границе двух стран. Позднее грузинский МИД назвал данные сообщения дезинформацией, направленной на создание искусственных проблем в грузино-азербайджанских отношениях.