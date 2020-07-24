Минск, , 13:52 — REGNUM Ещё один участник белорусской президентской кампании принял решение эвакуировать своих детей за границу. Валерий Цепкало ночью 23 июля вывез сыновей в Москву.

Супруга бывшего директора минского «Парка высоких технологий» Вероника Цепкало подтвердила журналистам факт выезда в Россию мужа и детей. По её словам, над семьёй нависло несколько реальных угроз: Валерия Цепкало могли отправить за решётку под надуманными предлогами, а детей могли изъять под предлогом лишения родительских прав.

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Глава избирательного штаба Валерия Цепкало сообщила журналистам, что накануне сотрудники прокуратуры посетили школу, в которой учатся её дети. Вероника Цепкало осталась в Белоруссии, чтобы продолжить участие в президентской кампании в составе объединённого штаба Светланы Тихановской. В состав этой команды входит также Мария Колесникова — координатор избирательного штаба Виктора Бабарико, находящегося в СИЗО КГБ вместе с сыном Эдуардом Бабарико.

Светлана Тихановская получила удостоверение кандидата в президенты. Недавно она эвакуировала своих детей в Евросоюз. Её муж, популярный блогер Сергей Тихановский, пытавшийся зарегистрироваться кандидатом в президенты, находится в СИЗО МВД.

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Представители международных правозащитных организаций со ссылкой на белорусских коллег сообщают о массовых репрессиях в постсоветской республике. Александр Лукашенко публично угрожает применить оружие против своих оппонентов.

Первые президентские выборы в Белоруссии состоялись в 1994 году. С тех пор республикой бессменно правит один человек.

В бюллетенях нынешней президентской кампании указаны пять кандидатов: прошли госрегистрацию Андрей Дмитриев, Александр Лукашенко, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень. Основной день голосования — 9 августа.

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