Киев, , 13:57 — REGNUM На сайте министерства юстиции Украины появилась возможность купить подарочный сертификат, с помощью которого можно оплатить пребывание в платной камере в одном из украинских следственных изоляторов (СИЗО). Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська 24 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Вас пригласили на день рождения чиновника, судьи или политика… Всё ещё раздумываете над подарком? Мы знаем выход! Отныне Минюст предлагает новую услугу — подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах!», — написал он.

Малюська предположил, что подарочный сертификат для оплаты СИЗО, скорее всего, является уникальным украинским изобретением.

«Помните, сертификат действует только в течение шести месяцев после покупки. Если в течение указанного срока одаряемый не взят под стражу и не попадёт в СИЗО, средства зачисляются в качестве благотворительной помощи соответствующем следственному изолятору», — добавил министр.

Чиновник напомнил, что платные камеры СИЗО есть в Виннице, Днепропетровске, Житомире, Ивано-Франковске, Киеве, Львове, Харькове, Хмельницком, Чернигове и Черновцах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Малюська заявил, что платные камеры в украинских СИЗО рассчитаны на состоятельных граждан, подозреваемых в финансовых преступлениях.

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