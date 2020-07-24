Киев, 24 июля 2020, 13:57 — REGNUM На сайте министерства юстиции Украины появилась возможность купить подарочный сертификат, с помощью которого можно оплатить пребывание в платной камере в одном из украинских следственных изоляторов (СИЗО). Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська 24 июля на своей странице в социальной сети Facebook.
Малюська предположил, что подарочный сертификат для оплаты СИЗО, скорее всего, является уникальным украинским изобретением.
Чиновник напомнил, что платные камеры СИЗО есть в Виннице, Днепропетровске, Житомире, Ивано-Франковске, Киеве, Львове, Харькове, Хмельницком, Чернигове и Черновцах.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Малюська заявил, что платные камеры в украинских СИЗО рассчитаны на состоятельных граждан, подозреваемых в финансовых преступлениях.
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