Москва, , 13:47 — REGNUM Поставки российской вакцины от коронавируса обсуждаются в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), об этом заявил 24 июля журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, в настоящее время уже идут определенные переговоры, они будут продолжены после того, как вакцина пройдёт регистрацию. Тогда взаимодействие по вопросу её поставок активизируется. Параллельно идёт подготовка к масштабному производству.

Мурашко подчеркнул, что вакцина новая, потому планируется её поэтапный ввод.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мурашко заявил о запуске в производство в августе российской вакцины от коронавирусной инфекции. Первыми её получат люди из категории риска, в том числе врачи, пояснил он.

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