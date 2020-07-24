Ташкент, , 13:28 — REGNUM Главы одиннадцати районов Ташкента принесли извинения перед жителями узбекистанской столицы, за то, что не смогли должным образом подготовиться к эпидемии коронавируса. Руководители выступили в прямом эфире на телеканале «Оилавий» («Семейный»).

Глава Сергелийского района Бахтиёр Шамурато сказал: «Извиняемся перед жителями за то, что не смогли вовремя выполнить работу по борьбе с коронавирусом». Он добавил, что это привело к распространению болезни и смертям.

Главы районов также рассказали о мерах, которые принимаются на местах для борьбы с коронавирусом. После отчета каждый руководитель предоставил личные контакты для общения с гражданами.

Напомним, 15 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по ситуации с распространением коронавируса в Ташкенте и Ташкентской области. Глава государства раскритиковал местные власти за сложившуюся ситуацию.

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