Москва, , 13:34 — REGNUM Российское правительство выделило МЧС около 165 млн рублей на закупку лекарств и медицинских средств для Киргизии, где продолжается эпидемия COVID-19. Соответствующее распоряжение опубликовано 24 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Ассигнования выделяются из резервного фонда правительства для оказания жителям Киргизии срочной гуманитарной помощи. Так, в июле до 150 млн рублей выделяется на закупку лекарств, средств индивидуальной защиты и медицинских изделий, а также свыше 14,5 млн рублей на их доставку в Киргизию и отправку туда российских медиков.

МЧС должно закупить и доставить медикаменты и медицинских специалистов в Киргизию. Доложить о выполнении распоряжения министерство должно до 1 февраля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киргизии выявлено более 31 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались более 1200 человек.

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