Москва, , 13:20 — REGNUM Россия привержена полной демилитаризации космоса, заявил 24 июля пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Россия всегда была и остается страной, приверженной задаче полной демилитаризации космоса и неразмещения в космосе каких-либо видов вооружения», — сказал Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявления США об испытаниях российского противоспутникового оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что новый вид американских вооружённых сил — Космические силы США — созданы для недопущения господства в космосе России и Китая. Создание Космических сил Трамп назвал одним из достижений своей администрации.

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