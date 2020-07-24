Москва, , 13:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил узбекистанского коллегу Шавката Мирзиёева с днем рождения, сообщили 24 июля в пресс-службе Кремля.

«Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнёрства и союзничества», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы президента Узбекистана, стороны также обсудили реализацию договорённостей рабочей встречи, прошедшей 24 июня в Москве.

24 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отмечает свое 63-летие. Ранее узбекистанского лидера поздравили главы соседних государств: Казахстана, Туркмении, Киргизии и Таджикистана.

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