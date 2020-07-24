Джакарта, , 13:15 — REGNUM В Индии 98 индонезийских мусульманских паломников признали себя виновными за нарушение закона и должны выплатить штраф, сообщает Antara.

По словам главы МИД Индонезии Ретно Марсуди, десятки граждан Индонезии участвовали в судебных процессах в Индии 14−16 июля 2020 года.

В министерстве иностранных дел Индонезии отметили, что 751 паломник из Индонезии в настоящее время проживает в Индии. Из них 19 человек были репатриированы в страну после судебного разбирательства и решения суда на выезд, так что в настоящее время в Индии насчитывается 732 индонезийских гражданина.

Как сообщало ИА REGNUM, Австралия доставила в Индонезию медицинское оборудование для борьбы с COVID-19.

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