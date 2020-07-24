Москва, , 13:12 — REGNUM Россия никогда не принимала и не намерена принимать участие в каких бы то ни было альянсах против других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение госсекретаря США Майка Помпео о создании альянса для противодействия Китаю.

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Официальный представитель Кремля напомнил слова российского лидера о том, что «Москва никогда не принимает участие в альянсах против кого-то, мы не дружим против кого-то».

«И всё, — подчеркнул Песков. — Будь то интеграционное объединение или объединение политическое, они направлены на развитие отношений добрососедства и взаимной выгоды. В каких-то альянсах против кого-то Россия не принимает участие».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео в ходе выступления в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Йорба-Линде предложил создать «альянс демократий» для противодействия Китаю и привлечь в него Россию. Он подчернил, что «если свободный мир не изменит коммунистический Китай, то коммунистический Китай изменит» этот мир.

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