Москва, 24 июля 2020, 13:12 — REGNUM Россия никогда не принимала и не намерена принимать участие в каких бы то ни было альянсах против других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение госсекретаря США Майка Помпео о создании альянса для противодействия Китаю.
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Официальный представитель Кремля напомнил слова российского лидера о том, что «Москва никогда не принимает участие в альянсах против кого-то, мы не дружим против кого-то».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео в ходе выступления в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Йорба-Линде предложил создать «альянс демократий» для противодействия Китаю и привлечь в него Россию. Он подчернил, что «если свободный мир не изменит коммунистический Китай, то коммунистический Китай изменит» этот мир.
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