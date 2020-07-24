Москва, , 13:09 — REGNUM Совфед одобрил закон о дополнительных гарантиях при прохождении диспансеризации, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Поправками в Трудовой кодекс прописывается, что работникам, достигшим возраста сорока лет, в связи с прохождением диспансеризации предоставляется право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

При этом работник будет обязан подтвердить работодателю, что законно использовал такой «отгул» и предоставить справки из поликлиники, подтверждающие прохождение диспансеризации.

Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума приняла закон о «выходном» на диспансеризацию