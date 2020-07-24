Анкара, , 13:09 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на первый с 1934 года намаз в соборе Святой Софии в Стамбуле, сообщает 24 июля ТАСС.

Пятничный намаз с участием главы государства, членов правительства и депутатов парламента начнется 24 июля в 13:16 мск. Все желающие смогут принять участие в молитве на площади возле собора.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля Комитет представителей православных церквей при Евросоюзе осудил решение Турции об изменении статуса собора Святой Софии в Стамбуле.

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