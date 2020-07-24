Таллин, , 12:59 — REGNUM Ещё 92 противотанковые ракеты Raytheon Javelin американского производства были поставлены эстонским Силам обороны согласно контракту, заключенному ранее Центром оборонных инвестиций Эстонии с минобороны США. Об этом 24 июля сообщает посольство США в стране.

«Прибывший груз из 92 противотанковых ракет Raytheon Javelin является продолжением наращивания оборонительного потенциала Эстонии», — говорится в сообщении посольства.

Также в нем указывается, что данная поставка послужит укреплению интеграции США и Эстонии, а также укрепит оперативную совместимость между союзниками и партнерами по Североатлантическому блоку.

Кроме этого, отмечается, что финансирование поставок указанных ракет Эстонии проводится по программе Building Partner Capacity Европейским командованием США, и уточняется, что в течение нескольких последних лет американская сторона предоставила республике помощь на $190 млн.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля текущего США уже поставили Эстонии 128 противотанковых ракет Raytheon Javelin.